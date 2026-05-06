Questa mattina a Scandicci, circa 700 studenti di dieci scuole della Città Metropolitana hanno partecipato a un incontro con lo scrittore e giornalista Roberto Saviano. L'evento si è concentrato sui temi di mafia e legalità, coinvolgendo studenti di scuole superiori e di una scuola media. L'intervento ha offerto un confronto diretto tra i ragazzi e l’autore, che ha affrontato i temi legati alla criminalità organizzata e alla legalità.

SCANDICCI – Sono stati 700 gli studenti, provenienti da dieci istituti (nove istituti superiori e una scuola media) del territorio della Città Metropolitana, che questa mattina (6 maggio) hanno incontrato lo scrittore e giornalista Roberto Saviano per parlare di mafia e legalità. L’evento, organizzato dalla Città Metropolitana di Firenze, si è svolto al Teatro Aurora di Scandicci nell’ambito del progetto Einaudi Lo struzzo a scuola. Presenti Claudia Sereni, sindaca di Scandicci e consigliera metropolitana con delega alla Legalità, Alessandra Nardini, assessora regionale alla scuola, Beatrice Barbieri, consigliera metropolitana con delega alla Programmazione della rete scolastica, e Fiorenza Poli, assessora alla pubblica istruzione del Comune di Scandicci.🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

© Corrieretoscano.it - Mafia e legalità, le parole di Saviano davanti a 700 studenti della città metropolitana di Firenze

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