No alla Mafia ’Libera’ dagli studenti | A scuola nel segno della legalità

Gli studenti di diverse scuole italiane hanno partecipato alla Settimana della Legalità, promossa nei giorni intorno al 21 marzo, Giornata nazionale dedicata alla lotta contro la mafia. Durante l’iniziativa, sono state organizzate attività e incontri per sensibilizzare sui temi della legalità e della responsabilità civica, coinvolgendo giovani e docenti in un percorso di riflessione e consapevolezza.

La Settimana della Legalità, promossa nei giorni prossimi al 21 marzo, Giornata nazionale della memoria e dell’impegno in ricordo delle vittime delle mafie, è iniziata, a Cento, lo scorso lunedì 16 marzo con la partecipazione dell’ex Presidente del Senato Pietro Grasso al Consiglio comunale, e continuata martedì 17 marzo con l’incontro dell’ex magistrato con le scuole del territorio. Ma le iniziative non si sono fermate e ieri - 19 marzo - sono proseguite con due appuntamenti. Alle 9.00, infatti, il presidio Cento-pievese-argilese dell’associazione Libera ha incontrato due classi dell’IIS "F.lli Taddia" al Giardino del Gigante. Nel corso del... 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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