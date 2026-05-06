A Roma, dal 14 maggio all’11 luglio 2026, si tiene una mostra dedicata alle opere di Quino e Altan, due importanti autori di fumetti. L’esposizione si svolge nella Sala Dalí di Piazza Navona e presenta riproduzioni delle illustrazioni più note realizzate dai due artisti. La mostra è aperta al pubblico e permette di ammirare da vicino alcune delle immagini più rappresentative delle loro carriere.

A Roma, dal 14 maggio all’11 luglio 2026, presso la Sala Dalí di Piazza Navona, le riproduzioni in stile Artist’s Edition delle strip di Mafalda e le tavole originali della Pimpa si incontrano per la prima volta in un’unica esposizione realizzata da ARF! Festival e Instituto Cervantes di Roma — in collaborazione con Franco Cosimo Panini, Quipos S.r.l. e Caminito S.a.s. agenzia letteraria — rinnovando l’ormai tradizionale partnership tra la prestigiosa istituzione culturale spagnola e il Festival del Fumetto di Roma. A inaugurare la mostra, curata da Stefano Piccoli (S3Keno) e Daniele Bonomo (Gud) per ARF! Festival nell’ambito della sua XII edizione, giovedì 14 maggio alle ore 17.🔗 Leggi su Funweek.it

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Mafalda & La Pimpa. L’arte di Quino e di Altan in mostra a Roma ift.tt/ZJ7uDw4 x.com

COMUNICATO STAMPA. MAFALDA & LA PIMPA L’arte di Quino e di Altan in mostra a Roma Il comunicato nei commenti MAFALDA: © 2026 eredi di Joaquín S. Lavado (Quino) PIMPA: © Altan/Quipos S.r.l. Attenzione, l'immagine è solo per chi ha ricevuto il co - facebook.com facebook