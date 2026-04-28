Scuole aperte fino a sera in alcune zone di Napoli per evitare che i ragazzi frequentino la strada | la proposta del Prefetto

In alcune zone di Napoli, tra cui Ponticelli, Barra e San Giovanni a Teduccio, le scuole rimarranno aperte anche nel pomeriggio e fino a sera. La decisione arriva da un progetto sperimentale proposto dal Prefetto, che mira a impedire ai ragazzi di frequentare le strade durante le ore serali. La misura interessa specificamente i quartieri della zona orientale della città.

Un progetto sperimentale per tenere le scuole aperte il più possibile, anche nelle ore pomeridiane e fino a sera nei quartieri della zona orientale di Napoli come Ponticelli, Barra e San Giovanni a Teduccio. Questa la proposta avanzata dal prefetto di Napoli, Michele di Bari, nel corso del.🔗 Leggi su Napolitoday.it

Notizie correlate

Scuole aperte fino a sera a Napoli Est: il nuovo progetto per la sicurezza dei ragazziLe istituzioni uniscono le forze per garantire spazi educativi sicuri ai giovani partenopei.

I rospi invadono alcune strade torinesi, come evitare di schiacciarli con l’auto: le zone più a rischioOgni anno al termine della stagione invernale gli anfibi escono dai siti di svernamento, in cui hanno trascorso i mesi di ibernazione, per...

Contenuti utili per approfondire

Temi più discussi: Prefetto Napoli, 'scuole aperte fino a sera per evitare che ragazzi frequentino strada'; Calendario scolastico Emilia-Romagna: si parte il primo settembre, ma senza professori; Centri estivi convenzionati con il Comune e attività di Scuole aperte tutto l’anno: 7.106 le domande di contributo; Centri estivi 2026: ampliata l’offerta per le famiglie con 927 posti e servizi anche ad agosto.

Prefetto Napoli, 'scuole aperte fino a sera per evitare che ragazzi frequentino strada'Mettere in campo un progetto sperimentale, ma strutturato per tenere le scuole aperte il più possibile anche nelle ore pomeridiane e fino a sera nei quartieri di Ponticelli, Barra e San Giovanni a Ted ... ansa.it

Scuole aperte, però semivuote: Fino al 60 per cento di assenti. Ma molti erano alunni pesaresiInevitabilmente, nelle assenze significative che le scuole superiori a Pesaro hanno registrato ieri, ha inciso il maltempo. All’agrario Cecchi non sono riusciti a raggiungere il posto di lavoro 20 ... ilrestodelcarlino.it

SCUOLE APERTE O CHIUSE GIRO D’ITALIA NEL GOLFO, 15 MAGGIO, TUTTI IN STRADA IL GRANDE EVENTO PASSA, MA GLI STUDENTI LO VIVRANNO Giro d’Italia sul Golfo: scuole aperte o chiuse Il dubbio che divide famiglie e città… Manca - facebook.com facebook

Scuole Aperte Scuole Nuove: online l'avviso Le domande potranno essere inviate dal 15 maggio al 30 giugno 2026 tramite il Sistema Informativo SIL. Maggiori info bit.ly/ScuoleAperteSc… #SardegnaIstruzione x.com