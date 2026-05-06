In Valle d’Aosta, i servizi dedicati alle madri si collocano al terzo posto tra le priorità, mentre il mercato del lavoro mostra segnali di diminuzione. I dati indicano un calo delle opportunità occupazionali per le donne con figli, con ripercussioni sulla vita quotidiana nelle zone più rurali e nei piccoli centri. La riduzione delle possibilità di lavoro si combina con una carenza di servizi di supporto, incidendo sulle dinamiche familiari e sulla presenza di nuclei in cerca di occupazione.

? Cosa scoprirai Perché il lavoro per le madri in Valle d'Aosta è crollato?. Come influisce la carenza occupazionale sulla vita delle famiglie nei borghi?. Quali sono i motivi dietro l'aumento delle dimissioni delle neo-mamme?. Come possono i servizi eccellenti compensare la difficoltà di conciliare carriera?.? In Breve Impiego donne con figli sceso dall'80,8% all'80,1% secondo dati Istat.. Dimissioni madri con bimbi 0-3 anni aumentate a 9,16 ogni 1.000 donne.. Rappresentanza femminile nelle istituzioni salita dal 20° al 11° posto nazionale.. Protezione antiviolenza e case rifugio garantiscono il 4° posto in classifica.. La Valle d’Aosta riconquista il terzo posto nella classifica nazionale sulle condizioni di supporto alle madri, secondo l’analisi condotta dall’Istat per Save the Children.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Madri in Valle d’Aosta: servizi al terzo posto, ma cala il lavoro

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