La Roma cala il tris alla Cremonese | i giallorossi agganciano il Napoli al terzo posto

La Roma non si lascia sfuggire l’occasione e batte 3-0 la Cremonese all’Olimpico. Con questa vittoria la squadra di Gasperini sale a 50 punti e aggancia il Napoli al terzo posto. Nel prossimo turno affronterà la Juventus, in una sfida decisiva per la lotta Champions. Nel primo tempo senza reti, la Roma non riesce a scardinare il muro difensivo della Cremonese, che si difende con grande ordine. La migliore occasione capita al 24’ con Mancini, il suo colpo di testa si infrange sulla traversa. Nella ripresa i giallorossi alzano i ritmi e al 59’ passano in vantaggio. Sugli sviluppi di un corner Bryan Cristante stacca indisturbato e sorprende Audero, non esente da colpe. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

Tris della Juve al Sassuolo, i bianconeri agganciano la Roma al quarto postoLa Juventus ha ottenuto una vittoria in trasferta contro il Sassuolo, portandosi a 36 punti in classifica e agganciando la Roma al quarto posto.

Malen fa la differenza, Roma-Cagliari 2-0 e i giallorossi agganciano la Juve al quarto postoMalen segna due volte e trascina la Roma alla vittoria contro il Cagliari, con il risultato di 2-0.

