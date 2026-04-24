Alla Camera dei Deputati la presentazione della XI Settimana delle Culture Digitali Antonio Ruberti

Lunedì 20 aprile 2026, alle 16, si è svolta presso la Sala Conferenze Stampa della Camera dei Deputati la presentazione della XI Settimana delle Culture Digitali “Antonio Ruberti”. L’evento è stato promosso dall’Associazione #DiCultHer e si svolgerà dal 4 al 9 maggio 2026. La conferenza ha visto la partecipazione di rappresentanti dell’associazione e altre figure coinvolte nell’organizzazione dell’iniziativa.

Lunedì 20 aprile 2026, alle ore 16, presso la Sala Conferenze Stampa della Camera dei Deputati, si è tenuta la conferenza di presentazione della XI Settimana delle Culture Digitali “Antonio Ruberti”, promossa dall’ Associazione #DiCultHer e in programma dal 4 al 9 maggio 2026. Scopriamo di più sull’evento. L’impegno di DiCultHer per l’umanesimo digitale. Nella giornata di lunedì 20 aprile 2026, la Sala Conferenze Stampa della Camera dei Deputati ha registrato un’ampia partecipazione in occasione della presentazione della XI Settimana delle Culture Digitali “Antonio Ruberti”, promossa da #DiCultHer e in programma dal 4 al 9 maggio 2026. L’iniziativa è dedicata all’ingegnere e politico italiano Antonio Ruberti, che ha ricoperto gli incarichi di rettore dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”, ministro e commissario europeo.🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it © Metropolitanmagazine.it - Alla Camera dei Deputati la presentazione della XI Settimana delle Culture Digitali “Antonio Ruberti” Notizie correlate Leggi anche: I furti della posta dei deputati alla Camera Camera dei Deputati, tensioni durante la presentazione di una proposta di legge popolareIeri a Montecitorio, secondo la deputata della Lega Laura Cavandoli, non si è trattato di una semplice protesta, ma di un vero e proprio sequestro... Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: Decreto sicurezza; Question time del ministro dell’Interno alla Camera dei Deputati; Relazione al Parlamento sull’attività Anac svolta nel 2025; Dl Sicurezza alla Camera, opposizione occupa banchi maggioranza. Governo pone la fiducia. Giornata Mondiale del Libro, presentato alla Camera dei Deputati il saggio di sociologia Vestire le ParoleIn occasione della Giornata Mondiale del Libro, su iniziativa dell’On. Federica Onori, è stato presentato alla Camera dei Deputati il ... ilriformista.it Ferrara (M5S) alla Camera dei deputati: La Global Sumud Flotilla risponde alla tragedia palestineseIl deputato varesino critica l'immobilismo dei governi e ribadisce l'importanza della mobilitazione della società civile per affrontare la crisi umanitaria in Palestina La conferenza stampa dedicata ... varesenews.it Satira in Aula. Gianni Cuperlo attacca alla Camera la norma del Decreto Sicurezza che prevede un compenso da 615 euro per chi assiste i migranti nel rimpatrio volontario. Il deputato Pd usa la voce di Cetto La Qualunque, personaggio creato da Antonio Alb x.com la Repubblica. . Satira in Aula. Gianni Cuperlo attacca alla Camera la norma del Decreto Sicurezza che prevede un compenso da 615 euro per chi assiste i migranti nel rimpatrio volontario. Il deputato Pd usa la voce di Cetto La Qualunque, personaggio creato - facebook.com facebook