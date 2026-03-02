Giornata della donna il 9 marzo convegno alla Camera dei Deputati

Il 9 marzo alle 15 si svolgerà un convegno alla Camera dei Deputati, nella sala della Regina, in occasione della Giornata internazionale della donna. L’evento si intitola “Finché non saremo libere, la lotta delle donne iraniane è anche nostra” e vedrà la partecipazione di rappresentanti istituzionali e attivisti. La manifestazione si concentrerà sull’importanza della solidarietà internazionale in difesa dei diritti delle donne in Iran.

ROMA – "Finché non saremo libere, la lotta delle donne iraniane è anche nostra". È il titolo del convegno che, nel contesto delle celebrazioni della Giornata internazionale della donna, si terrà a Montecitorio, nella sala della Regina, lunedì 9 marzo alle ore 15. In apertura l'indirizzo di saluto della vicepresidente della Camera dei Deputati, Anna Ascani. Interverranno Shirin Ebadi, premio Nobel per la pace nel 2003 (in videocollegamento), Shady Alizadeh, Cecilia Sala e Gianni Riotta. L'evento si inserisce anche nel quadro delle iniziative dedicate alle donne nell'80esimo anniversario dell'elezione dell'Assemblea costituente.