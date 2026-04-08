Madre e figlia morte avvelenate padre e sorella sotto interrogatorio I dubbi su com’è finita la ricina nei piatti e i sospetti sulle prove inquinate

Una donna e la figlia sono state trovate morte per avvelenamento da ricina, mentre il padre e la sorella sono sotto interrogatorio. Le autorità indagano sulle modalità con cui la sostanza è finita nei pasti e sui possibili elementi compromettenti nelle prove raccolte. Questa mattina, due persone sono entrate nella questura di Campobasso attraverso un ingresso secondario per essere ascoltate dagli inquirenti.

Sono entrati da un ingresso secondario della questura di Campobasso Gianni Di Vita e la figlia Alice, entrambi interrogati questa mattina. I due vengono ascoltati dalla Squadra Mobile nell’ambito delle indagini sulla morte della quindicenne Sara Di Vita e di sua madre Antonella Di Ielsi, morte tra la fine di dicembre e i giorni successivi al Natale scorso nella loro casa di Pietracatella. Nelle scorse settimane, gli investigatori avevano già raccolto le testimonianze di una ventina di persone tra parenti e conoscenti della famiglia. La corsa contro il tempo della procuratrice. A preoccupare la procuratrice di Larino, Elvira Antonelli, spiega Repubblica, è soprattutto il rischio che le indagini vengano compromesse. 🔗 Leggi su Open.online

Madre e figlia avvelenate con la ricina: padre e sorella in Questura per l'interrogatorioE’ in corso da alcuni minuti, in questura a Campobasso, l’interrogatorio di Gianni Di Vita e di sua figlia Alice .

Madre e figlia morte avvelenate a Campobasso, l’ipotesi della ricina comprata sul dark web: sospetti sugli amiciSara Di Vita, 15 anni, e la sua mamma Antonella Di Ielsi, 50 anni, sarebbero morte avvelenate con la ricina.

Mamma e figlia morte avvelenate: si cerca la ricina nel sangue del marito - Ore 14 del 02/04/2026

Temi più discussi: Madre e figlia morte avvelenate a Campobasso, sentiti amici e conoscenti della famiglia; Non fu intossicazione, mamma e figlia avvelenate a Natale; Madre e figlia morte a Natale: Avvelenate con la ricina. Si indaga per omicidio; Madre e figlia morte a Campobasso: La ricina ha agito velocemente. Marito e figlia maggiore convocati in Procura.

Madre e figlia morte avvelenate a Campobasso: «La ricina ha agito velocemente». L’attenzione degli inquirenti si concentra anche su cestini e conserve ricevuti in regalo ...Gli accertamenti hanno dimostrato che non si è trattato di una contaminazione progressiva, ma una somministrazione mirata. Un passaggio importante, che restringe i tempi. Nelle prossime ore saranno se ... vanityfair.it

Madre e figlia morte a Campobasso, interrogati parenti sopravvissuti: si indaga anche sui cesti regalati a NataleGli investigatori, come confermato da fonti di Fanpage.it, stanno interrogando amici e parenti vicini ad Antonella Di Ielsi e la figlia Sara Di Vita ... fanpage.it

Sul caso della 15enne Sara Di Vita e la madre Antonella Di Ielsi gli inquirenti accelerano il calendario degli interrogatori. Dopo una ventina tra conoscenti e amici, è il turno dei due famigliari sopravvissuti ai pasti dell'ultimo Natale. Cosa cercano di chiarire gli i - facebook.com facebook

Eredità Agnelli, schiaffo agli Elkann. Il tribunale dà torto a John in causa con la madre Margherita: giurisdizione italiana. @EBoffano x.com