Una donna e sua figlia sono state trovate avvelenate con una sostanza tossica, presumibilmente ricina, che si ritiene sia stata prodotta in casa. Le autorità stanno indagando su chi possa essere coinvolto, ascoltando oltre 100 testimoni tra familiari e conoscenti. La pista principale riguarda un eventuale movente legato alla famiglia stessa, mentre si approfondiscono i dettagli sulla composizione del veleno e le circostanze dell’accaduto.

Il cerchio si stringe sulla cerchia familiare, mentre prende sempre più corpo l’ipotesi che il veleno sia stato preparato in cas a. È su questi due fronti che si concentra l’inchiesta sul duplice omicidio di Pietracatella, dove a fine dicembre sono morte avvelenate con la ricina Antonella Di Ielsi, 50 anni, e la figlia Sara Di Vita, 15 anni. Gli investigatori della Squadra Mobile, coordinati dalla Procura di Larino, stanno concentrando le verifiche sui rapporti più stretti delle vittime e su almeno cinque persone che avrebbero avuto contatti diretti con madre e figlia nei giorni precedenti al malore. Le audizioni, proseguite in Questura a Campobasso, hanno ormai superato quota cento tra familiari, amici e conoscenti.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Madre e figlia avvelenate, ricina “fatta in casa” e indagini nella cerchia familiare: oltre 100 testimoni per movente e killer

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