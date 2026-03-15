A San Martino delle Scale si svolgono dal 16 al 19 marzo le celebrazioni della Festa di San Giuseppe, un evento tradizionale molto sentito nella zona. Durante i quattro giorni, si svolge una processione e si organizza una raccolta di beni a favore della Caritas. L’Abbazia di San Martino delle Scale apre le sue porte per accogliere i partecipanti e ospitare le attività religiose e di solidarietà.

Monreale – Quattro giorni di fede, tradizione e solidarietà nell’entroterra palermitano. Dal 16 al 19 marzo, l’Abbazia di San Martino delle Scale apre le sue porte per la Festa di San Giuseppe, uno degli eventi di devozione popolare più radicati nella cultura siciliana. Un rito antico, custodito tra le pietre di uno dei monasteri benedettini più suggestivi dell’isola, che quest’anno torna con un programma ricco e aperto alla comunità. Si comincia lunedì 16 marzo alle 17.00, quando nella Sala del Capitolo del Chiostro di San Benedetto** verrà allestito l’Altare del Patriarca San Giuseppe. L’iniziativa è organizzata dall’Abbazia, dalla Parrocchia locale e dal Comitato dei “Figli di San Benedetto”, tre realtà che ogni anno uniscono le forze per tenere in vita un patrimonio di fede e identità che appartiene all’intera comunità. 🔗 Leggi su Monrealelive.it

© Monrealelive.it - Festa di San Giuseppe a San Martino delle Scale: dal 16 al 19 marzo celebrazioni, processione e raccolta per la Caritas

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