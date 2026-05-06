Dal 7 maggio, il Teatro Vittoria ospiterà uno spettacolo dedicato a un'icona della moda, nota per aver rivoluzionato lo stile femminile nel XX secolo. La protagonista di questa rappresentazione è riconosciuta in tutto il mondo per aver creato un’estetica senza tempo, che continua a influenzare le tendenze attuali. La produzione intende ripercorrere alcuni momenti salienti della sua carriera e del suo impatto culturale.

Mademoiselle Chanelsarà alTeatro Vittoriadal7al10 maggio. Lo spettacolo diValeria Moretti, con la regia diGiulia Avino, è interpretato daPatrizia Bellucci.Edoardo Siravo,Alessio Caruso,Stefano de Majo,Gionathan Montagnasaranno presenti come voice off. In scena la storia diGabrielle Bonheur Chanel, conosciuta con lo pseudonimoCoco, datogli da Etienne Balsan, nel periodo in cui si esibiva come cantante nei caffè-concerto. Cresciuta in povertà, alla morte della madre, Gabrielle fu mandata a 12 in orfanotrofio dal padre. Nell’austerità del convento le Suore del Sacro Cuore di Maria le insegnarono le basi del cucito. Amata da artisti, musicisti, poeti, aristocratici, creatrice di uno stile immortale, fu protagonista indiscussa delle sfilate internazionali.🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Mademoiselle Chanel al Teatro Vittoria dal 7 maggio

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