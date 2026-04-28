Cosa: Lo spettacolo teatrale Mademoiselle Chanel, un viaggio intimo nella vita e nell’arte della leggendaria stilista.. Dove e Quando: Al Teatro Vittoria di Roma, situato in Piazza Santa Maria Liberatrice 10, dal 7 al 10 maggio.. Perché: Per scoprire i contrasti, i dolori e la straordinaria resilienza della donna che ha rivoluzionato per sempre il mondo della moda e del costume, liberando l’universo femminile dalle costrizioni del passato.. Il palcoscenico romano si prepara ad accogliere la storia straordinaria di una delle figure più influenti, complesse e rivoluzionarie del ventesimo secolo. Dal 7 al 10 maggio, lo storico Teatro Vittoria fa da vibrante cornice a Mademoiselle Chanel, un’opera teatrale intensa e avvincente che esplora l’anima tormentata e geniale di Gabrielle Bonheur Chanel.🔗 Leggi su Ezrome.it

© Ezrome.it - Mademoiselle Chanel: L’Icona al Teatro Vittoria

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