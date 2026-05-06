A Palermo si tiene un evento dedicato all’eccellenza del settore subacqueo, con particolare attenzione alle collaborazioni tra la metalmeccanica e l’economia marittima. Durante la manifestazione verranno esposti reperti storici, tra cui gli elmi Kirby Morgan, testimoni di un passato importante per le attività subacquee. L’iniziativa mette in luce le competenze italiane nel settore e il legame tra tecnologia e tradizione marina.

? Cosa scoprirai Come si intrecciano la metalmeccanica e l'economia del mare a Palermo?. Quali reperti storici come gli elmi Kirby Morgan verranno esposti?. Come i podcast possono spiegare la tecnologia degli abissi?. Perché la formazione tecnica è fondamentale per il futuro del Made in Italy?.? In Breve Evento 8 e 9 maggio al Molo Sammuzzo del Porto di Palermo.. Sessioni da due ore con podcast e spiegazioni tecniche per cittadini e professionisti.. Mostra statica con elmi Kirby Morgan modelli 17, 18, 47 e H 39 Silver.. Incontri venerdì dalle 17:30 e sabato con quattro appuntamenti tra mattina e pomeriggio.. Il Molo Sammuzzo del Porto di Palermo ospiterà venerdì 8 e sabato 9 maggio le attività del Centro studi Cedifop per celebrare la Giornata nazionale del made in Italy 2026.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Made in Italy: Palermo celebra l’eccellenza della subacquea

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