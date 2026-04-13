Biella celebra il Made in Italy | tra tessile e gusto si crea l’eccellenza

A Biella si svolge una manifestazione dedicata alle eccellenze italiane nel settore tessile e gastronomico. La città apre le sue porte per mettere in mostra i prodotti e le competenze che rappresentano il Made in Italy, evidenziando il legame tra tradizione e qualità. L’evento coinvolge aziende e produttori locali, offrendo al pubblico un’occasione di conoscere meglio le produzioni che caratterizzano il territorio.

La città di Biella apre le porte a una manifestazione dedicata all’eccellenza produttiva nazionale, mettendo in mostra il legame indissolubile tra la maestria tecnica e l’identità del territorio. La Settimana del Made in Italy è ufficialmente cominciata nel cuore del distretto piemontese, offrendo un palcoscenico dove la tradizione industriale si fonde con le nuove spinte dell’innovazione. Il saper fare biellese tra tessile e gastronomia. L’iniziativa trasforma il tessuto urbano in un percorso esperienziale che celebra la qualità della produzione italiana attraverso diverse declinazioni. Il fulcro dell’evento risiede nella valorizzazione delle eccellenze tessili locali, pilastro storico dell’economia della zona, che si affiancano alla proposta dell’artigianato di alta qualità.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Biella celebra il Made in Italy: tra tessile e gusto si crea l’eccellenza Biella celebra il Made in Italy: l’acqua è il cuore dell’industriaSabato 11 aprile, il Lanificio Maurizio Sella di Biella ospiterà l’apertura ufficiale della Settimana dedicata alla Giornata Nazionale del Made in... Biella, Made in Italy 2026: tra alta moda, arte e acquaBiella ospiterà dall’11 al 19 aprile 2026 le celebrazioni per la Giornata Nazionale del Made in Italy, un evento focalizzato su cultura,...