Madagascar e Cile la società di Mundys si mangia la CO2

Nel Sud del Cile è iniziato un nuovo progetto di riforestazione promosso da Neya, società benefit di Mundys. L’obiettivo principale è ridurre le emissioni di anidride carbonica attraverso la piantumazione di alberi, contribuendo al ripristino di ecosistemi degradati. L’iniziativa coinvolge le comunità locali e mira anche a produrre benefici economici per le stesse. La società si impegna a contrastare il cambiamento climatico attraverso interventi di riforestazione.

Prende il via nel Sud del Cile un nuovo progetto di riforestazione di Neya, società benefit di Mundys per il contrasto al cambiamento climatico, con l’obiettivo di rimuovere anidride carbonica dall’atmosfera, ripristinare ecosistemi degradati e generare benefici economici per le comunità locali. L’iniziativa, che segue il primo progetto avviato da Neya in Madagascar per la riforestazione di 500 ettari lungo le coste a Nord dell’isola, si sviluppa nella Foresta Valdiviana, in Cile, uno degli ecosistemi più ricchi di biodiversità e minacciati al mondo. La riforestazione riguarderà 170 ettari, l’equivalente di 240 campi da calcio e coinvolgerà lavoratori attivi sul territorio, come piccoli e medi proprietari terrieri che saranno coinvolti nella creazione di foreste native miste.🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it © Liberoquotidiano.it - Madagascar e Cile, la società di Mundys si mangia la CO2 Notizie correlate Leggi anche: Mundys, Neya lancia in Cile nuovo progetto riforestazione di 170 ettari Mundys, Neya lancia in Cile un nuovo progetto di riforestazione di 170 ettariPrende il via nel Sud del Cile un nuovo progetto di riforestazione di Neya, società benefit di Mundys per il contrasto al cambiamento climatico, con... Contenuti di approfondimento Temi più discussi: Mundys, Neya lancia in Cile nuovo progetto riforestazione di 170 ettari; Mundys, Neya riforesta 170 ettari in Cile; Mundys Neya avvia in Cile 170 ettari di riforestazione: CO2, specie native e crediti di carbonio; Cile: riforestazione per clima e comunità locali. Cile, Mundys: Neya lancia nuovo progetto di riforestazione di 170 ettariRimuovere anidride carbonica dall’atmosfera, ripristinare ecosistemi degradati e generare benefici economici per le comunità locali. teleborsa.it Cile, riforestazione di 170 ettari. Neya punta sulla biodiversitàObiettivo della società benefit di Mundys, eliminare 80mila tonnellate di CO2 per combattere il cambiamento climatico ... msn.com https://www.earthviaggi.it/tour/speciale-agosto-gran-tour-del-madagascar-da-sud-nord-partenza-11-agosto-2026 Non perderti un’esperienza indimenticabile: vieni in Madagascar con noi! Quando si parte L’11 agosto Quanto dura il tour 18 giorni - facebook.com facebook