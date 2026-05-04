Mundys Neya lancia in Cile un nuovo progetto di riforestazione di 170 ettari

Nel Sud del Cile è partito un nuovo progetto di riforestazione promosso da Neya, società benefit di Mundys. L’iniziativa riguarda 170 ettari di territorio e mira a rimuovere l’anidride carbonica dall’atmosfera, a ripristinare ecosistemi degradati e a creare opportunità economiche per le comunità locali. La realizzazione di questa iniziativa si inserisce in un’operazione più ampia di contrasto al cambiamento climatico.

Prende il via nel Sud del Cile un nuovo progetto di riforestazione di Neya, società benefit di Mundys per il contrasto al cambiamento climatico, con l’obiettivo di rimuovere anidride carbonica dall’atmosfera, ripristinare ecosistemi degradati e generare benefici economici per le comunità locali. L’iniziativa, che segue il primo progetto avviato da Neya in Madagascar per la riforestazione di 500 ettari lungo le coste a Nord dell’isola, si sviluppa nella Foresta Valdiviana, uno degli ecosistemi più ricchi di biodiversità e minacciati al mondo. La riforestazione riguarderà 170 ettari, l’equivalente di 240 campi da calcio, e coinvolgerà lavoratori attivi sul territorio, come piccoli e medi proprietari terrieri che saranno coinvolti nella creazione di foreste native miste.🔗 Leggi su Lettera43.it © Lettera43.it - Mundys, Neya lancia in Cile un nuovo progetto di riforestazione di 170 ettari Notizie correlate Leggi anche: Mundys, Neya lancia in Cile nuovo progetto riforestazione di 170 ettari San Sisto, al via il progetto di riforestazione urbana: i cittadini potranno "adottare" ciliegi e tamericiL'area adiacente a parco Alessandro Pedetti tornerà a nuova vita grazie alla piantumazione di alberi e l'installazione di arredi urbani Un nuovo... Tutti gli aggiornamenti Si parla di: Mundys, Neya lancia in Cile nuovo progetto riforestazione di 170 ettari. Mundys, Neya lancia in Cile un nuovo progetto di riforestazione di 170 ettariAl via in Cile un nuovo progetto di riforestazione di Neya, società di Mundys, con l’obiettivo di rimuovere anidride carbonica dall’atmosfera. lettera43.it Mundys, Neya lancia in Cile nuovo progetto riforestazione di 170 ettariL’iniziativa interesserà la Foresta Valdiviana, in Cile, uno degli ecosistemi più minacciati al mondo. Si tratta di un’area pari a 240 campi da calcio ... adnkronos.com