Mundys Neya lancia in Cile nuovo progetto riforestazione di 170 ettari

Nel sud del Cile è iniziato un nuovo progetto di riforestazione su un'area di 170 ettari. L'intervento è stato annunciato dalla società Neya, che si occupa di iniziative ambientali. L'obiettivo principale è la piantumazione di alberi in una zona precedentemente degradata. La realizzazione del progetto prevede interventi specifici per favorire il ripristino naturale dell'ecosistema locale.

Roma, 4 mag. (Adnkronos) - Prende il via nel Sud del Cile un nuovo progetto di riforestazione di Neya, società benefit di Mundys per il contrasto al cambiamento climatico, con l'obiettivo di rimuovere anidride carbonica dall'atmosfera, ripristinare ecosistemi degradati e generare benefici economici per le comunità locali. Lo annuncia il gruppo in una nota, spiegando che l'iniziativa, che segue il primo progetto avviato da Neya in Madagascar per la riforestazione di 500 ettari lungo le coste a Nord dell'isola, si sviluppa nella Foresta Valdiviana, in Cile, uno degli ecosistemi più ricchi di biodiversità e minacciati al mondo.🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Mundys, Neya lancia in Cile nuovo progetto riforestazione di 170 ettari Notizie correlate Riforestazione parco Cillarese, ok al progetto esecutivo: investimenti per 1,4 milioniA finanziare l’opera sarà la società Cerano Energreen, nell’ambito di una convenzione approvata nei mesi scorsi dalla giunta comunale. San Sisto, al via il progetto di riforestazione urbana: i cittadini potranno "adottare" ciliegi e tamericiL'area adiacente a parco Alessandro Pedetti tornerà a nuova vita grazie alla piantumazione di alberi e l'installazione di arredi urbani Un nuovo... Tutti gli aggiornamenti Mundys, Neya lancia in Cile nuovo progetto riforestazione di 170 ettariRoma, 4 mag. (Adnkronos) - Prende il via nel Sud del Cile un nuovo progetto di riforestazione di Neya, società benefit di Mundys per il contrasto al cambiamento climatico, con l'obiettivo di rimuovere ... iltempo.it Mundys lancia Neya, società benefit per la lotta al cambiamento climaticoSubito operativa con un progetto per la riforestazione di 500 ettari di coste nel Nord del Madagascar per assorbire e contenere Co2 a lungo termine. Un nuovo passo nella strategia Esg della capogruppo ... lettera43.it