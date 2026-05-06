Al Met Gala 2026, il look di Charli XCX in Saint Laurent ha attirato molte attenzioni. In particolare, i suoi capelli sono stati al centro dell’attenzione, suscitando commenti positivi tra i presenti. Il suo trucco e l’acconciatura sono stati descritti come particolarmente curati e distintivi. L’evento ha visto molti stilisti e celebrity sfoggiare look eleganti e innovativi, ma l’aspetto dei capelli di Charli XCX si è distinto per originalità.

Del Met Gala 2026, abbiamo amato soprattutto il look di Charli XCX in Saint Laurent. Ma c’era qualcosa nel beauty che era qualcosa di superlativo. L’hair look era pazzesco. Ma non solo per quello che potevamo vedere noi. Infatti, l’hair look che non si limitava a essere visto, ma che si lasciava percepire. Anche attraverso l’olfatto. Charli XCX al Met Gala 2026: quando i capelli diventano un’esperienza sensoriale (e non solo un look). C’è un filo preciso che lega la cifra stilistica di Charli a questo momento moda, autenticità controllata. E infatti, sotto la regia dell’hairstylist Matt Benns, il look ha preso forma partendo da un principio chiave: non trasformare, ma amplificare.🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Ma quanto ci sono piaciuti i capelli di Charli XCX al Met Gala 2026?

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