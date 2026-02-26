bridgerton nella colonna sonora della quarta stagione ci saranno i brani di charli xcx e billie eilish

La nuova stagione di Bridgerton presenterà adattamenti orchestrali di Charli XCX, Billie Eilish ed altri. Il quarto capitolo della serie ideata da Shonda Rhimes è incentrata sul secondogenito Benedict, interpretato da Luke Thompson. La scorsa estate Netflix ha annunciato il rinnovo di alcune delle sue serie originali di successo. Nella sinossi si legge: “Nonostante i suoi fratelli maggiori e minori siano entrambi felicemente sposati, Benedict è riluttante a sistemarsi, finché non incontra un’accattivante Signora in Argento al ballo in maschera di sua madre.” Il dramma in costume di Netflix offre una versione alternativa della Londra all’inizio del XIX secolo, mentre la nobile e influente famiglia Bridgerton affronta la stagione sociale competitiva. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

