Bad Bunny irriconoscibile al Met Gala | Ci sono voluti 53 anni per prepararmi

Al Met Gala del 2026, il cantante noto come Bad Bunny si è presentato con un look insolito e molto diverso dal suo stile abituale. Durante l'evento, ha affermato di aver impiegato 53 anni per prepararsi all'occasione, parole pronunciate ai microfoni di Vogue. La sua presenza ha attirato l'attenzione dei presenti e dei media, creando un momento di grande curiosità tra gli spettatori.

(Adnkronos) – "Ci sono voluti 53 anni per prepararmi", ha detto Bad Bunny ai microfoni di Vogue, arrivando all'edizione 2026 dei Met Gala. Rughe e macchie sul viso, barba, sopracciglia e capelli bianchi, un bastone per sostenere il passo: il rapper portoricano è arrivato all'evento di New York con un trucco da Oscar sul viso, in grado di trasformarlo in un uomo anziano. Di anni in verità Bad Bunny ne ha 32. Il tema della serata di raccolta fondi quest'anno era 'Costume Art', lo stesso che dà il titolo alla mostra allestita al Costume Institute del Metropolitan Museum of Art, e che mette al centro "il corpo vestito nella vasta collezione del museo", con sculture, dipinti e oggetti che attraversano oltre 5mila anni di storia dell'arte, insieme alle creazioni più iconiche del Costume Institute.🔗 Leggi su Webmagazine24.it

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