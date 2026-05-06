L’ex governatore pugliese, ora in pensione forzata, si dedica alla scrittura di romanzi e aspetta l’approvazione del Consiglio superiore della magistratura per assumere il ruolo di consulente di un sindaco. Dopo aver lasciato la politica attiva, Emiliano si concentra sui progetti personali, mentre le sue prossime mosse saranno decise in base alle autorizzazioni ufficiali. La sua attività si svolge lontano dai riflettori pubblici.

Un personaggio in cerca d’autore. Per dirla alla Luigi Pirandello. L’ex presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano, sembra un’anima in pena. A 66 anni non sa cosa fare della sua vita. Ritorno in magistratura? Consulente? Ancora politica? Giardinetti? Dal rapporto burrascoso con il governatore della Puglia e suo ex pupillo, Antonio Decaro, a un ritorno in toga, Emiliano va a ruota libera in un’intervista rilasciata a Telenorba. Dopo 23 anni di aspettativa politica è in attesa della decisione della Terza commissione del Csm per ottenere il via libera a un’altra aspettativa per diventare consulente giuridico della Regione Puglia, domanda già bocciata tre volte.🔗 Leggi su Laverita.info

© Laverita.info - Ma quale toga, Emiliano punta Roma

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L’ex generale ha definito Emiliano "maggiorenne, vaccinato e magistrato", sostenendo che non avrebbe bisogno dell’intervento di Decaro. - facebook.com facebook

. @paolomieli: "Intanto Emiliano diventa romanziere, io compro oggi stesso "L'alba di San Nicola", il romanzo di Michele Emiliano..." x.com