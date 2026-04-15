Il Csm boccia Emiliano nessun incarico in Regione | o la toga o resta a casa

Il Consiglio superiore della magistratura ha deciso di non assegnare incarichi in Regione Puglia a Michele Emiliano. La questione ha occupato le sedute del Csm per diversi mesi, generando un dibattito acceso tra i membri. La decisione è definitiva e non sono stati proposti altri ruoli o incarichi per l’ex sindaco. La situazione sembra aver chiarito la posizione del Csm nei confronti di Emiliano e della sua eventuale partecipazione alla politica regionale.

Nessun incarico in Regione Puglia per Michele Emiliano. È finitala tarantella-anzi, la pizzica pugliese - che per mesi ha tenuto banco al Consiglio superiore della magistratura. Palazzo dei Marescialli ha bocciato questa settimana, per la terza volta consecutiva, l'ultima, la richiesta di collocamento «fuori ruolo» dell'ex governatore. Una decisione unanime che chiude - almeno per ora - ogni spazio a soluzioni ibride costruite nelle scorse settimane. In campagna elettorale Emiliano aveva assicurato: «Non voglio essere un problema». Ma il problema poi è esploso in tutta la sua evidenza. Il presidente della Regione Puglia, Antonio Decaro (Pd), ha continuato a difenderlo fino all'ultimo, definendolo «una risorsa».🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Il Csm "boccia" Emiliano, nessun incarico in Regione: o la toga o resta a casa Nuovo no del Csm a Emiliano: bocciato anche l’incarico da consulente per l’Ilva. E il ritorno in toga è sempre più vicinoDoveva essere una comoda via d’uscita, un traghetto dorato di qualche mese verso la pensione. Emiliano verso il no del Csm: stop all’incarico con DecaroBARI – Michele Emiliano non potrà, almeno per ora, assumere il ruolo di consigliere giuridico del presidente della Regione Puglia Antonio Decaro.