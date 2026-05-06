Ma come ha fatto? In Zalgiris-Fenerbahce di Eurolega la schiacciata dell' anno

Nella partita di Eurolega tra Zalgiris e Fenerbahce, lo Zalgiris ha vinto gara-3 con il punteggio di 81-78, riaprendo così la serie nei quarti di finale. Nonostante la vittoria, i turchi mantengono un vantaggio di 2-1 e avranno un’altra opportunità di chiudere la serie nella prossima partita. La sfida ha visto anche una schiacciata che sta facendo parlare gli appassionati.

Lo Zalgiris riapre la serie nei quarti di finale di Eurolega contro il Fenerbahce, vincendo gara-3 81-78, ma i turchi restano in vantaggio 2-1 e avranno a disposizione un altro match point. La scena però se la prende tutta Sylvain Francisco: la guardia dei lituani disegna la schiacciata dell'anno, posterizzando il malcapitato Tarik Biberovic. .🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Ma come ha fatto? In Zalgiris-Fenerbahce di Eurolega la schiacciata dell'anno Notizie correlate Basket, Eurolega: Milano domina per 15’ ma non la chiude e poi concede tutto al FenerbahceSi illude per quindici minuti i ragazzi di Peppe Poeta, che a Istanbul dominano la sfida tra due delle migliori difese del torneo, volano sul +15 sul... Leggi anche: Eurolega, play-in al via: dalle italiane alle sorprese Zalgiris e Valencia, il pagellone della stagione Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: Zalgiris-Fenerbahce, le parole dei protagonisti verso Gara 3; Fenerbahce-Zalgiris gara-1 89-78: highlights Eurolega; Euroleague: Fenerbahce – Zalgiris, le tre chiavi della serie; BM DA EUROLEAGUE/ Fenerbahce dominante: Zalgiris ko 86-74, serie sul 2-0. Il Zalgiris riapre la serie! Rimonta, Fenerbahce battuto ed è 2-1Lo Zalgiris Kaunas tira fuori l'orgoglio e riapre i giochi. In una caldissima Zalgirio Arena, i lituani battono il Fenerbahce con il punteggio di 81-78 grazie a una formidabile rimonta, ... pianetabasket.com Eurolega, Melli trascina il Fener: Zalgiris ko e l'azzurro festeggia con la figliaDopo aver vinto gara-1, al Fenerbahce basta un eccellente primo tempo per portarsi a casa anche gara-2 contro lo Zalgiris e ipotecare il passaggio alle Final Four. A trascinare i turchi è prima di tut ... sport.sky.it Melli e De Colo: la firma dei veterani sul 2-0 del Fenerbahce Vittoria schiacciante per il Fenerbahce che nel secondo atto della serie, dopo un primo tempo ai limiti della perfezione, amministra con lucidità il vantaggio accumulato e si impone sullo Zalgiris. - facebook.com facebook Euroleague Playoff: Tubelis guida lo Zalgiris al successo in rimonta sul Fenerbahce in Gara 3 x.com