Basket Eurolega | Milano domina per 15’ ma non la chiude e poi concede tutto al Fenerbahce

Nel match di Eurolega, la squadra di Peppe Poeta ha dominato i primi quindici minuti, portandosi avanti di 15 punti contro il Fenerbahce. La partita si è svolta a Istanbul, con entrambe le squadre note per le loro solide difese. Dopo il vantaggio iniziale, i giocatori italiani hanno rallentato l’attacco e alla fine hanno permesso agli avversari di rimontare, cedendo progressivamente il passo.

Si illude per quindici minuti i ragazzi di Peppe Poeta, che a Istanbul dominano la sfida tra due delle migliori difese del torneo, volano sul +15 sul Fenerbahce, ma poi smettono di attaccare. Non basta il solito Brooks e arrivano troppi errori e il Fenerbahce vince. Un ko pesantissimo nella corsa ai play-in per l’Olimpia. Avvio fortissimo di Milano, che prima trova una tripla con Shields, poi tre liberi con Guduric per il parziale di 0-6 che dà il là alla partita. Reagisce, però, il Fenerbahce, con l’Olimpia che non sfrutta le diverse palle perse dei turchi che tornano sotto. Si lotta punto a punto fino a 3’ dalla fine, quando per la prima volta nel match il Fenerbahce passa avanti. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Basket, Eurolega: Milano domina per 15’ ma non la chiude e poi concede tutto al Fenerbahce Articoli correlati Basket: Edwards mostruoso, ma alla Virtus non basta. Il Fenerbahce espugna Bologna in EurolegaPer la Virtus Bologna una sconfitta di misura che, però, fa capire quanto possa esserci margine per arrivare a prendere la zona play-in (perlomeno). LIVE Olimpia Milano-Baskonia 84-71, Eurolega basket 2026 in DIRETTA: soffre l’EA7, ma poi allunga con FlaccadoriSi chiude la sfida del Palalido tra l’EA7 Emporio Armani Milano e il Baskonia e vittoria numero 13 in Eurolega per i milanesi. Contenuti e approfondimenti su Basket Eurolega Milano domina per 15'... Temi più discussi: Olimpia Milano e Virtus Bologna in Eurolega: calendario, partite e risultati; Eurolega: l'EA7 Emporio Armani Milano conquista un'importante vittoria contro il Maccabi Rapyd Tel Aviv (96-87); LBA, 22°round: Bologna domina Milano nonostante le assenze, ok anche Brescia e Venezia. Trieste rialza la testa, exploit Reggiana; Rivoluzione basket, la Serie A si rifà il look: in arrivo lega a 20 squadre. DIRETTA | Fenerbahçe Milano (risultato 29-37) video streaming tv: intervallo lungo (Eurolega, 20 marzo 2026)Diretta Fenerbahçe Milano streaming video tv: l'Olimpia fa visita alla squadra campione in carica e attuale capolista di Eurolega, per la 32^ giornata. ilsussidiario.net Eurolega, Fenerbahce-Olimpia Milano alle 18.45 su Sky Sport Uno e Sky Sport BasketLeggi su Sky Sport l'articolo Eurolega, Fenerbahce-Olimpia Milano alle 18.45 su Sky Sport Uno e Sky Sport Basket ... sport.sky.it Italiani alla conquista di Miami #Tennis #Basket #Sinner #Musetti #Cobolli #Gallinari x.com Torna questa sera alle 20.00 l’appuntamento con MINUTO ZERO. Vi aspetta in studio Fabio Girolimetti per parlare delle squadre marchigiane di volley, basket e calcio. Sintonizzatevi su TV CENTRO MARCHE - Canale 10! #sport #tvcentromarche #calci - facebook.com facebook