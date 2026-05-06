Ma avete sentito la battuta di Bisio su Nicole Minetti? Gelo tra i politici Mattarella basito | è polemica

Da donnapop.it 6 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Durante la cerimonia dei David di Donatello al Quirinale, comico e attore ha rivolto una battuta su Nicole Minetti, suscitando reazioni diverse tra i presenti. Tra il pubblico si sono notati momenti di silenzio e sguardi sorpresi, incluso il Presidente della Repubblica che ha mostrato sorpresa. La frase ha generato un certo clamore e discussioni tra politici e spettatori, mentre l’evento si svolgeva in un’atmosfera di festa.

Tra ironia e provocazione, Claudio Bisio ha portato il suo stile inconfondibile sul palco dei David di Donatello al Quirinale, davanti al Presidente Sergio Mattarella. Un intervento che ha mescolato battute pungenti e riflessioni sul mondo del cinema, attirando attenzione e qualche inevitabile polemica. La battuta di Claudio Bisio su Nicole Minetti: ecco cosa ha detto. Appena preso il microfono, Bisio ha subito rotto il ghiaccio con una battuta destinata a far discutere, tirando in ballo anche Nicole Minetti: « Io faccio tante gaffe e quindi mi hanno consigliato argomenti da non affrontare e parole da non dire. Anche se c’è n’è una che non posso non dire perché ha ricevuto 14 candidature e sto parlando del film “ La GRAZIA ” di Paolo Sorrentino ».🔗 Leggi su Donnapop.it

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