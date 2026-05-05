Durante l'incontro al Quirinale tra il presidente della Repubblica e i candidati ai David di Donatello, è stata pronunciata una battuta ironica da un attore sul tema della grazia concessa a una collega. La scena è stata ripresa in un video che ha condiviso il protagonista e ha suscitato reazioni sui social. Il presidente non ha commentato pubblicamente, ma l'episodio ha attirato l'attenzione dei media.

Il tradizionale incontro al Quirinale tra il presidente della Repubblica Sergio Mattarella e i candidati ai David di Donatello si è aperto con un momento di ironia inaspettata. Claudio Bisio, conduttore della cerimonia, ha scelto di affrontare subito l’elefante nella stanza, facendo riferimento al caso che nelle ultime settimane ha dominato le cronache italiane: la grazia concessa a Nicole Minetti. “Io faccio tante gaffe e quindi mi hanno consigliato argomenti da non affrontare e parole da non dire”, ha esordito l’attore “Anche se c’è una parola che non posso non dire perché ha ricevuto 14 candidature e sto parlando del film La Grazia di Paolo Sorrentino”.🔗 Leggi su Cinemaserietv.it

© Cinemaserietv.it - “Non posso non dirlo”: la battuta di Bisio sulla grazia alla Minetti: la reazione di Mattarella (VIDEO)

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