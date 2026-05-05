Durante una cerimonia dei David di Donatello, il comico Claudio Bisio ha fatto una battuta sulla grazia concessa a Nicole Minetti, davanti alla presenza di alcune personalità pubbliche. La frase ha suscitato reazioni tra il pubblico e i presenti, tra cui figure di spicco del mondo dello spettacolo e istituzionale. L'episodio si è svolto in un contesto ufficiale, con il pubblico che ha seguito attentamente l'intervento del comico.

Il comico Claudio Bisio ha fatto riferimento al caso della grazia a Nicole Minetti durante la presentazione al Quirinale dei candidati ai Premi David di Donatello 2026, alla presenza del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Bisio ha sfruttato come aggancio il titolo di uno dei film in concorso, La Grazia, di Paolo Sorrentino. L’intervento di Bisio al Quirinale Claudio Bisio, è intervenuto, in quanto conduttore della cerimonia di premiazione, alla presentazione dei film candidati al David di Donatello, che si è svolta al Quirinale alla presenza del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Bisio ha scherzato dicendo: “Gli amici mi hanno consigliato argomenti da non affrontare e parole da non dire e prometto che non lo farò; ma ce n’è una che non posso non dire“.🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - David di Donatello, battuta di Claudio Bisio sulla "Grazia" a Nicole Minetti davanti a Mattarella e Sorrentino

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