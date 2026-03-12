Donne e architettura | al via un ciclo di incontri tra città sport e professione

Nel mese di marzo, il Consiglio dell'Ordine degli Architetti ha avviato un ciclo di quattro incontri dedicati alle donne e all'architettura. Gli eventi si concentrano su temi legati alla relazione tra città, sport e professione, offrendo uno spazio di discussione e confronto. L'iniziativa coinvolge professionisti e appassionati, con l'obiettivo di approfondire vari aspetti dell'architettura dal punto di vista femminile.

Si inizia il giorno 17 marzo nella "Sala De Benedetti" dell'Ordine Architetti con Florencia Andreola e Sex & The City, associazione fondata nel 2022 con Azzurra Muzzonigro, sul ripensamento degli spazi urbani attraverso anche una prospettiva di genere. Si discute di marciapiedi sottodimensionati, di illuminazione pubblica, di sicurezza, di spazi domestici delle esperienze di Milano Bologna e Parma. Si prosegue il giorno 20 marzo con Adriana Balzarini e la presentazione del libro Le donne di Cortina 1956 alla libreria Feltrinelli di via 20 settembre. Si discute di Sport, di Franca Helg che disegnò l'immagine di Cortina Olimpica del 1956 ma anche di disabilità, delle città non completamente "abili" per i disabili.