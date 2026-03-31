m5s grillo porta in tribunale conte sul simbolo e il nome del movimento

Un procedimento legale è stato avviato tra Beppe Grillo e l’associazione originaria di Genova, con una citazione notificata al Tribunale di Roma. La causa riguarda il nome e il simbolo del Movimento 5 Stelle, e coinvolge direttamente il partito guidato da Giuseppe Conte. La disputa si inserisce in un contesto di tensioni tra le parti sulla proprietà degli elementi identificativi del movimento politico.

È scontro legale sul nome e sul simbolo del Movimento 5 Stelle. Beppe Grillo e l’associazione originaria di Genova hanno notificato un atto di citazione al Tribunale di Roma, aprendo ufficialmente una causa destinata a incidere sul futuro del partito guidato da Giuseppe Conte. La prima udienza è fissata per luglio e sarà decisiva per stabilire chi detiene la titolarità del marchio “Movimento 5 Stelle”. In gioco non c’è solo un simbolo, ma l’identità stessa di una delle principali forze politiche italiane. Al centro della controversia c’è la possibilità che il nome e il logo, nati nel 2009 come espressione di una “non-associazione”, possano continuare a essere utilizzati dall’attuale struttura politica guidata da Conte. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

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