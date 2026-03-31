M5S Grillo porta in tribunale Conte sul simbolo e il nome del Movimento Udienza a luglio

Un procedimento legale è stato avviato davanti al Tribunale di Roma tra l'ex fondatore di un partito e l'associazione che rappresenta il Movimento 5 Stelle di Genova. La causa riguarda la proprietà del nome e del simbolo del Movimento. La prima udienza è fissata per il mese di luglio.

Beppe Grillo e l’associazione Movimento 5 Stelle di Genova hanno notificato l’atto di citazione davanti al Tribunale di Roma per rivendicare la titolarità del nome e del simbolo “Movimento 5 Stelle”. La prima udienza è prevista nel mese di luglio di quest’anno: il giudice dovrà stabilire se il logo e il nome di quella che nel 2009 fu provocatoriamente definita dallo stesso Grillo una «non-associazione», sorta in esplicito contrasto con il modello tradizionale di partito politico e alla quale ha fatto seguito la nascita nel 2012 dell’associazione politica con sede a Genova con tanto di nome e simbolo registrati, possano essere ancora usati da Giuseppe Conte. 🔗 Leggi su Open.online

Articoli correlati

Leggi anche: M5s, Conte: Grillo? Senza lui e il suo Movimento non sarei qui

Sondaggio Porta a Porta, cambia tutto sul podio: il Pd cala, sale il M5SIl nuovo sondaggio politico firmato da Noto per Porta a Porta fotografa un quadro sostanzialmente stabile nei rapporti di forza tra i principali...