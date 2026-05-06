Lutto straziante per Enrico Ruggeri | L’ultimo abbraccio ieri sera

Il mondo dello spettacolo e dello sport si è svegliato questa mattina con la notizia di una perdita improvvisa. Un artista noto per la sua originalità e per aver lasciato un segno significativo nel panorama culturale italiano ha perso la vita ieri sera. La notizia ha fatto il giro dei media, suscitando cordoglio tra fan e colleghi. La famiglia e gli amici stanno vivendo un momento di grande dolore.

Il mondo del calcio e della cultura italiana si sveglia con una profonda ferita nel cuore, segnata dalla perdita di uno dei suoi artisti più imprevedibili e amati. La notizia, giunta nelle prime ore di questa mattina, racconta di un distacco avvenuto in una clinica bresciana, dove il silenzio delle corsie ha fatto da cornice all’ultimo atto di un’amicizia lunga oltre quarant’anni. Un legame indissolubile che ha unito le note di un cantautore di razza ai dribbling ubriacanti di un uomo che non è mai stato un semplice atleta, ma un simbolo di un calcio d’altri tempi, capace di far piangere e gioire con la stessa intensità. La scomparsa,...🔗 Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - Lutto straziante per Enrico Ruggeri: “L’ultimo abbraccio ieri sera” Notizie correlate È finalmente la sera di Enrico RuggeriC’è attesa per il concerto ‘Enrico Ruggeri in orchestra’, in programma questa sera alle 21 in un teatro Socjale di Piangipane tutto esaurito, dopo il... Leggi anche: L’addio straziante a Domenico nella cattedrale di Nola. La mamma: “Non sia l’ultimo giorno che lo pensiamo”. L’abbraccio della premier (video) Una raccolta di contenuti Beccalossi: Enrico Ruggeri 'l'ultimo straziante abbraccio ieri sera'(ANSA) - ROMA, 06 MAG - L'abbraccio di ieri sera è stato uno dei più strazianti della mia vita. Arrivederci Fantasista. Enrico Ruggeri ha voluto salutare di persona l'amico Evaristo Beccalossi, scom ... tuttosport.com Morto Beccalossi, Enrico Ruggeri: L’ultimo abbraccio straziante ieri sera. Evaristo c’era sempreIl cantante è arrivato ieri sera da Pescara a Brescia per salutare il suo amico: Eravamo uno l’idolo dell’altro, prendeva la vita con serietà e carattere ... milano.repubblica.it