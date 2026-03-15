È finalmente la sera di Enrico Ruggeri

Questa sera si tiene il concerto di Enrico Ruggeri in orchestra, previsto alle 21 in un teatro Socjale di Piangipane. L’evento, che ha registrato il tutto esaurito, è stato rinviato lo scorso 7 dicembre a causa di problemi di salute del cantante. La serata è attesa da molti fan che aspettano di ascoltare le sue canzoni dal vivo.

C’è attesa per il concerto ‘ Enrico Ruggeri in orchestra ’, in programma questa sera alle 21 in un teatro Socjale di Piangipane tutto esaurito, dopo il rinvio dello scorso 7 dicembre per problemi di salute del cantante. Sarà un evento unico nel suo genere in cui uno tra i principali protagonisti della scena musicale italiana ripercorrerà i suoi quarant’anni di carriera con l’aiuto, oltre che della sua tradizionale rock band, di un’ Orchestra di archi e fiati composta da 24 elementi, sotto la direzione e con gli arrangiamenti originali del maestro Dino Gnassi. Non ha bisogno di presentazioni Ruggeri, due volte vincitore del Festival di Sanremo: la prima nel 1987 con la canzone ‘Si può dare di più’ insieme a Gianni Morandi e Umberto Tozzi, la seconda nel 1993 con il brano ‘Mistero’. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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