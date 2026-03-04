L’addio straziante a Domenico nella cattedrale di Nola La mamma | Non sia l’ultimo giorno che lo pensiamo L’abbraccio della premier video

Nella cattedrale di Nola si è svolto l’ultimo saluto a Domenico, con lacrime, applausi e magliette commemorative. La mamma ha commentato: «Non sia l’ultimo giorno che lo pensiamo». Durante la cerimonia, la premier ha partecipato all’abbraccio collettivo, condividendo il momento di commozione collettiva davanti alla perdita. La scena ha coinvolto molte persone presenti e ha suscitato grande emozione.

Commozione, lacrime, applausi e magliette per salutare "il nostro guerriero". Si sono svolti nella cattedrale di Nola, gremita di parenti e semplici cittadini, i funerali del piccolo Domenico di due anni morto all'ospedale Monaldi di Napoli in seguito a un trapianto di cuore fallito, dopo oltre due mesi di calvario che ha spezzato il cuore all'Italia, che ha sperato per lui per 61 lunghissimi giorni. Sui banchi in chiesa le t-shirt col volto del piccolo. Sulla piccola bara la lettera scritta da un bambino "Troverai degli angeli che giocheranno con te". A presenziare il rito il vescovo di Nola, Francesco Marino, insieme all"arcivescovo di Napoli, Domenico Battaglia.