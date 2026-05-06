Lutto in città lo sport novarese piange Tito De Rosa | domani l' ultimo saluto

Nel cuore della città, il mondo dello sport piange la perdita di Tito De Rosa, noto imprenditore e dirigente sportivo locale. La sua scomparsa ha suscitato cordoglio tra gli atleti e le associazioni sportive della zona. Domani si terrà l'ultimo saluto, con una cerimonia prevista in un luogo pubblico dedicata alla memoria di De Rosa. La notizia ha fatto rapidamente il giro della comunità, che si prepara a rendere omaggio alla sua figura.

Lutto nel mondo dello sport novarese: è morto Tito De Rosa, imprenditore locale e dirigente sportivo.Classe 1940, si è spento a causa di una malattia. Presidente dell'associazione Novara Calcio Senior ed ex calciatore (era stato capitano dello Sparta Novara), è stato un punto di riferimento per.🔗 Leggi su Novaratoday.it Notizie correlate Lutto per Christian De Sica: l’ultimo saluto a MeriL’attore romano Christian De Sica commuove il web con un messaggio d’addio per la scomparsa della cagnolina Il mondo… Il mondo dello spettacolo si... Leggi anche: Sotto il Monte piange Mirko Villa, 23 anni: domani, a Carvico, l’ultimo saluto al capitano “Villuz” Contenuti utili per approfondire Argomenti più discussi: Lutto in città, lo sport novarese piange Tito De Rosa: domani l'ultimo saluto; Lutto De Rosa, il cordoglio del Novara FC; Novara piange Tito De Rosa, imprenditore e grande sportivo; Novara in lutto: addio a Tito De Rosa, anima dello sport cittadino. Lutto in città, lo sport novarese piange Tito De Rosa: domani l'ultimo salutoImprenditore e colonna del calcio locale, De Rosa si è spento a 86 anni. Il ricordo del sindaco Canelli e dell'assessore De Grandis ... novaratoday.it Tutto lo staff di Raccontiamo Novara si stringe in un abbraccio ai famigliari dell'imprenditore TITO DE ROSA per la sua scomparsa. Tito ha dato tanto alla sua Novara sia come imprenditore, sia come uomo sportivo. La sua azienda è sempre stata al fianco del - facebook.com facebook