Lutto per Christian De Sica | l’ultimo saluto a Meri

Christian De Sica ha condiviso un messaggio di addio per la scomparsa della sua cagnolina Meri, suscitando emozione tra gli utenti online. La notizia riguarda il ricordo dell’attore romano e il suo gesto di lutto, che ha attirato l’attenzione sui social. La scomparsa dell’animale ha portato De Sica a pubblicare un messaggio dedicato, che ha ricevuto numerosi commenti di solidarietà.

L’attore romano Christian De Sica commuove il web con un messaggio d’addio per la scomparsa della cagnolina Il mondo. Il mondo dello spettacolo si stringe attorno a Christian De Sica in un momento di profonda tristezza personale. L’attore, amatissimo dal pubblico per la sua simpatia e il suo talento, ha condiviso con i propri follower una notizia dolorosa riguardante la sua sfera privata. Attraverso i social, De Sica ha voluto rendere omaggio alla sua fedele compagna di vita, la cagnolina Meri, che lo ha lasciato nelle scorse ore. Lo scatto pubblicato la ritrae in un momento di quotidiana dolcezza, un’immagine che parla di un legame sincero e profondo. 🔗 Leggi su Novella2000.it © Novella2000.it - Lutto per Christian De Sica: l’ultimo saluto a Meri Vittorio De Sica e Maria Mercader, chi erano i genitori di Christian De SicaOggi il 75enne sarà ospite a Verissimo in onda oggi a partire dalle 16:00 su Canale 5, dove presenterà il film Agata Christian – Delitto Sulle Nevi,... “Ciao, amata mia”. Christian De Sica in lutto, il suo annuncio pieno di doloreUn momento di grande tristezza ha colpito in queste ore la famiglia di Christian De Sica. Contenuti e approfondimenti su Lutto per Christian De Sica l'ultimo.... Temi più discussi: Lutto per Christian De Sica: il doloroso annuncio; Ciao, amata mia. Christian De Sica in lutto, il suo annuncio pieno di dolore; Neil Sedaka, com'è morto cantautore Usa: in ospedale dopo malore/ Il successo con Breaking Up Is Hard; CINEMA: orari, trame e stellette dei film in programmazione oggi, mercoledì 4 marzo 2026. Lutto per Christian De Sica, l’addio all’amata cagnolina Meri/ Il toccante annuncioChristian De Sica piange la morte dell'amatissima cagnolina Meri: il toccante messaggio dell'attore. E’ un dolore enorme quello che sta affrontando Christian De Sica perché, quando va via un cane, va ... ilsussidiario.net Lutto per Christian De Sica: il doloroso annuncioChristian De Sica in lutto per la perdita della sua cagnolina Meri: l'annuncio sui social e il sostegno di Orietta Berti. donnaglamour.it Christian De Sica in lutto, il suo annuncio pieno di dolore: “Fai buon viaggio” (FOTO) - facebook.com facebook