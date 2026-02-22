Sotto il Monte piange Mirko Villa 23 anni | domani a Carvico l’ultimo saluto al capitano Villuz

Mirko Villa, 23 anni, è morto il 20 febbraio a Bergamo a causa di un incidente stradale. La notizia ha scosso la comunità di Sotto il Monte Giovanni XXIII, dove viveva e frequentava il paese. I residenti si preparano a dare l’ultimo saluto al giovane, conosciuto come il capitano “Villuz” per il suo ruolo nel gruppo locale di calcio. Domani si terranno i funerali nel suo paese natale.

Sotto il Monte Giovanni XXIII. Un’intera comunità in lutto per la scomparsa di Mirko Villa, morto il 20 febbraio a Bergamo. Aveva 23 anni: era nato il 4 maggio 2002 a Ponte San Pietro e viveva in paese con la famiglia. Era capitano della squadra baskin di Phb. Con la sua scomparsa, Mirko lascia nel dolore mamma Marisa, papà Giorgio e la sorella Nancy. In queste ore sono parecchi i messaggi di cordoglio indirizzati alla famiglia. La salma è composta alla casa funeraria di via Marconi 408 a Calusco d’Adda. I funerali si avranno luogo lunedì 23 febbraio alle 9.30, a Carvico. Il corteo partirà dalla casa funeraria e raggiungerà direttamente la chiesa parrocchiale. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

