Unai Emery ha dichiarato che l’assenza dalla finale di Europa League non rappresenterebbe un fallimento per l’Aston Villa, in vista della partita di ritorno contro il Nottingham Forest programmata per giovedì. L’allenatore ha ribadito questa posizione poco fa, mentre si avvicina il match decisivo. La squadra inglese si prepara per la sfida, con l’obiettivo di migliorare la propria posizione nella competizione europea.

Fa notizia quanto riportato poco fa sul web: Unai Emery insiste che l’Aston Villa non considererebbe un fallimento se non riuscisse a raggiungere la finale di Europa League, in vista della gara di ritorno di giovedì contro il Nottingham Forest. Il rigore di Chris Wood nel secondo tempo ha deciso la prima semifinale di giovedì scorso al City Ground, lasciando Villa con tutto da fare in casa. Il supercomputer Opta assegna ora al Villa una probabilità del 22,9% di vincere il trofeo, con Forest (39,4%) e Braga (25,4%) più favoriti. La squadra di Emery era stata considerata la grande favorita per vincere la competizione per tutta la stagione, con lo spagnolo che non aveva ancora consegnato l’argenteria a Villa Park dopo aver perso nelle semifinali di Conference League nel 2023-24 e nei quarti di finale di Champions League la scorsa stagione.🔗 Leggi su Justcalcio.com

© Justcalcio.com - L’uscita dalla semifinale di Europa League non sarebbe un fallimento per l’Aston Villa, insiste Emery

Bologna vs Aston Villa | 1-3 | Highlights | UEFA Europa League 2026 | aston villa bologna

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