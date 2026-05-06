Una mandria di bovini è stata recentemente attaccata da lupi nel territorio di Noci, causando la perdita di uno degli animali. La presenza crescente di predatori in alcune zone solleva preoccupazioni tra gli allevatori, che temono ulteriori incidenti. Si segnala anche che la densità di lupi in alcune aree supera quella di altre, come Bari rispetto al Foggiano, aumentando così i rischi di incontri ravvicinati con il bestiame.

? Cosa scoprirai Come influisce lo stress da attacco sulla produzione di latte?. Perché la densità di lupi a Bari supera quella del Foggiano?. Quali rischi ambientali derivano dall'abbandono dei pascoli per i predatori?. Come cambierà la gestione dei lupi dopo la nuova norma europea?.? In Breve Popolazione lupi in Italia cresciuta del 1000% in trent'anni raggiungendo 3.300 esemplari.. Densità predatori in province di Bari, Bat e Taranto pari a 6 lupi100km².. Stress animali causa riduzione latte e aborti nelle aziende agricole pugliesi.. Nuovo status UE sposta il lupo da specie strettamente a semplicemente protetta.. Un bovino è stato sbranato dai lupi nelle campagne di Noci, segnando l’ultimo episodio di una serie di attacchi che sta colpendo duramente gli allevamenti della Terra di Bari.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Lupi a Noci: sbranato un bovino, cresce il rischio per gli allevatori

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