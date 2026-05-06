Emergenza lupi nella Terra di Bari sbranato un bovino a Noci | Esemplari aumentati del 1000% serve il contenimento

Nelle campagne della Terra di Bari si sono verificati diversi attacchi da parte dei lupi negli ultimi mesi, con un episodio recente che ha visto un bovino ucciso e sbranato in un’azienda agricola di Noci. Secondo le fonti, gli esemplari di lupo sarebbero aumentati di circa il 1000% rispetto agli anni precedenti. La questione riguarda la necessità di interventi per contenere la presenza di predatori in questa zona.