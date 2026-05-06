Recentemente, in risposta ai commenti di un ex presidente degli Stati Uniti nei confronti del Papa, un leader politico italiano ha dichiarato che il Papa non si discute, ma si ascolta. La frase è stata pronunciata ieri, mentre il politico cercava di prendere le distanze da un ex alleato internazionale. La dichiarazione è arrivata in un momento di tensione tra le parti, con il politico che ha evitato di commentare direttamente le affermazioni dell’ex presidente.

Di fronte ai nuovi attacchi di Donald Trump al Papa, un Matteo Salvini sempre più imbarazzato e ansioso di prendere le distanze dall’impopolare presidente americano ieri è arrivato a dire: «Il Papa non si discute, si ascolta». E per un attimo ho seriamente pensato che stesse per concludere con un solenne «come la Roma». Considerando il ritmo delle sue evoluzioni ideologiche – ai tempi di Bergoglio esibiva fiero magliette con su scritto «il mio papa è Benedetto», per dire di quanto lo ascoltasse senza discutere – non escludo che arriveremo a vederlo presto duettare all’Olimpico con Antonello Venditti avvolto in una bandiera giallorossa. Ma per parafrasare il cartello di un geniale tifoso all’ultima partita di Francesco Totti, sinceramente, spero de morì prima.🔗 Leggi su Linkiesta.it

© Linkiesta.it - L’unica fede di Salvini, adesso, è quella di Papa Leone

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