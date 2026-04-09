Milano semafori intelligenti | perché i tram restano bloccati?

A Milano, alcuni semafori sono dotati di sensori semplici che controllano il traffico, ma questa tecnologia non è ancora diffusa ovunque. Questa situazione provoca ritardi ai tram, soprattutto nelle zone più trafficate, dove l’efficienza del trasporto pubblico subisce rallentamenti. L’ipotesi di estendere il sistema di gestione intelligente ai punti più critici della rete mira a ridurre i problemi di congestione e a migliorare la puntualità dei mezzi.

Un sistema di gestione del traffico basato su sensori elementari, già presente in alcuni nodi della rete milanese, potrebbe migliorare la puntualità dei mezzi pubblici se venisse esteso ai punti più critici. Nonostante una fase sperimentale avviata dal Comune di Milano oltre un decennio fa per il preferenziamento semaforico di tram e autobus, oggi l’implementazione appare frammentaria e spesso poco efficace nei momenti di maggiore afflusso. L’efficacia limitata dei sensori attuali tra Lambrate e Viale Zara. Esaminando i dettagli tecnici dell’infrastruttura esistente, emerge come la tecnologia utilizzata si basi su componenti a bassa complessità che non richiedono comunicazioni digitali avanzate o costi di integrazione elevati. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Milano, semafori intelligenti: perché i tram restano bloccati? Niscemi: Frana bloccata da AI, semafori intelligenti proteggonoNiscemi: Semafori intelligenti per un territorio più sicuro, un modello italiano contro il dissesto idrogeologico Niscemi, in provincia di Agrigento,... Attraversamenti vicino alle scuole: installati i primi semafori intelligenti“L’intervento rientra in un più ampio programma volto al miglioramento della viabilità urbana e alla riduzione dei rischi legati al traffico”, spiega...