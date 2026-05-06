Lumezzane si prepara ad affrontare il Cittadella in vista dei playoff, con Motta e Ndiaye che sono stati inseriti nella lista dei convocati. La presenza di entrambi i giocatori potrebbe influenzare le scelte di formazione dell’allenatore, che dovrà decidere quale modulo adottare per bilanciare le esigenze offensive e difensive della squadra. La partita si avvicina e le decisioni tecniche sono ancora da definire.

? Cosa scoprirai Come influenzerà il rientro di Motta e Ndiaye la tattica di Troise?. Quale modulo sceglierà il mister per bilanciare attacco e difesa?. Perché la solidità del Cittadella mette in crisi il Lumezzane?. Cosa serve alla squadra per evitare l'eliminazione stasera?.? In Breve Motta e Ndiaye rientrano per supportare il modulo di Troise stasera alle 20.. Il Lumezzane ha vinto tre volte in passato sul campo del Cittadella.. Iori e Perretta hanno segnato i gol storici nei precedenti tra le squadre.. La qualificazione alla fase nazionale è prevista per domenica 10.. Il Lumezzane affronta il Cittadella stasera alle 20 per il secondo turno dei playoff, con l’unico obiettivo di ottenere la vittoria per proseguire il cammino stagionale.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Lumezzane sfida il Cittadella: Motta e Ndiaye pronti per il playoff

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