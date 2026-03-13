Il giocatore della Vanoli ha dichiarato di firmare per la salvezza all'ultima giornata e di voler puntare anche alla finale di coppa. Attualmente, la squadra si prepara alla prossima partita contro Cremona. La Fiorentina ha vinto il primo incontro, anche se di misura e con qualche difficoltà. La stagione continua con queste sfide e obiettivi chiari.

Firenze, 13 marzo 2026 – Il primo round va alla Fiorentina, seppur di misura e con una dose discreta di sofferenza. Viola in svantaggio a inizio ripresa, poi brava a pareggiare subito con Ndour e a trovare la vittoria dal dischetto con Gudmundsson. Al Rakow si tornerà a pensare da martedì. Adesso i gigliati sono concentrati sulla partita di lunedì sera contro la Cremonese, vero e proprio spareggio salvezza. Paolo Vanoli ha portato tutti al Viola Park in serata, la squadra sarà poi libera dopo l'allenamento di venerdì e tornerà in ritiro domenica quando raggiungerà Cremona. Questa l'analisi del tecnico della Fiorentina al termine della partita di coppa. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Vanoli: "Firmerei per salvezza all'ultima giornata e finale di coppa. Ora testa a Cremona"

Articoli correlati

Olimpia Milano a Cremona per la Coppa Italia: Vanoli senza CasarinLa sconfitta contro Dubai ha ridotto le probabilità di rientrare nella corsa ai playoff di Eurolega, e la stagione va ora in pausa.

Vanoli: "Teniamo alla coppa, poi penseremo a Cremona. Kean possiamo averlo lunedì"Firenze, 11 marzo 2026 – Giornata di vigilia in casa Fiorentina, con Paolo Vanoli che ha presentato la sfida contro il Rakow, gara valida per...

Una raccolta di contenuti su Vanoli Firmerei per salvezza all'ultima...

Temi più discussi: Vanoli: Firmerei per salvezza all'ultima giornata e finale di coppa. Ora testa a Cremona; Fiorentina-Rakow (2-1), Vanoli: Firmerei per salvezza ultima giornata e finale Conference; Salvezza all'ultimo turno e finale di Conference? Vanoli: Fi*a se firmerei... Ma devo vincere.

Salvezza e panchina, oggi decisivo. La Nazione: Il futuro di Vanoli appeso al ParmaAncora una volta con le spalle al muro e con l’obbligo di non fare calcoli. La Nazione presenta così Fiorentina-Parma di questo pomeriggio da parte dei viola, chiamati a vincere e ... firenzeviola.it

Parisi e altri dieci: le parole di Vanoli rendono merito alla crescita del terzinoSono state le parole di Vanoli su Fabiano Parisi e il suo ruolo di leader nello spogliatoio i temi più apprezzati oggi su Firenzeviola.it. L'impegno e la dedizione in campo del terzino ... firenzeviola.it

Fiorentina-Rakow, Vanoli: "Le vittorie ci aiutano per il campionato" #SkySport #Fiorentina #UECL #Vanoli x.com

Vanoli dopo Fiorentina-Rakow: "Sappiamo che Firenze merita molto di più, ma stiamo crescendo" - facebook.com facebook