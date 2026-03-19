Coppa d’Africa perché è stata tolta al Senegal e cosa succede adesso

Da gazzetta.it 19 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La Coppa d’Africa 2026 rimane al centro di polemiche dopo che il Morocco ha ottenuto il riconoscimento del titolo a tavolino. Inizialmente il Senegal era stato dichiarato vincitore, ma successivamente è stato revocato e assegnato al Morocco a seguito di un ricorso. La decisione è stata comunicata ufficialmente e ora si attendono eventuali sviluppi.

La Coppa d’Africa 2026 continua a far discutere anche a distanza di settimane dalla finale. Dopo il successo del Senegal sul campo, è arrivato il ribaltone: il Morocco ha vinto il ricorso e si è visto assegnare il titolo a tavolino. La vicenda però è tutt’altro che chiusa. Il Senegal ha annunciato un nuovo ricorso al Tribunale Arbitrale dello Sport, definendo la decisione “ingiusta, senza precedenti e inaccettabile”, e accusando il caso di danneggiare l’immagine del calcio africano. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

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