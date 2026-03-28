De Bruyne schietto sul caso Lukaku | A Napoli c’è sempre tanto rumore tutto viene amplificato Non conosco i dettagli ma…

Kevin De Bruyne ha commentato la situazione riguardante Lukaku, affermando che a Napoli si sente spesso molto chiasso e tutto viene amplificato. Ha precisato di non conoscere i dettagli specifici del caso, ma ha sottolineato la presenza costante di rumore in città. La sua dichiarazione si inserisce nel contesto delle recenti tensioni legate al calciatore e alle discussioni sul suo ruolo e le sue prestazioni.

Kevin De Bruyne ha parlato del caso Lukaku, parlando del fatto che a Napoli c’è sempre tanto rumore. Vediamo che cosa ha detto. Dal ritiro negli Stati Uniti, le dichiarazioni di Kevin De Bruyne hanno acceso i riflettori su quanto accaduto tra Romelu Lukaku e il Napoli. Il trequartista ha analizzato il momento delicato di Big Rom, evidenziando le difficoltà di operare in una piazza viscerale. CONTINASSA JUVE LIVE “A Napoli c’è sempre tanto rumore, tutto viene amplificato”, ha dichiarato il capitano belga, sottolineando come la pressione campana possa diventare un’arma a doppio taglio. Secondo il fuoriclasse, la situazione del centravanti è complicata non solo dal contesto, ma anche da una gestione degli infortuni tutt’altro che lineare. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - De Bruyne schietto sul caso Lukaku: «A Napoli c’è sempre tanto rumore, tutto viene amplificato. Non conosco i dettagli ma…» Articoli correlati De Bruyne interviene sul caso Lukaku: «A Napoli tutto viene amplificato…»Juventus, novità sul rinnovo di Spalletti: cambiano ingaggio e durata del contratto. De Bruyne risponde alle critiche su Lukaku: “A Napoli c’è sempre rumore…”Kevin De Bruyne, è negli Stati Uniti per svolgere l’amichevole internazionale con il suo Belgio contro gli USA. Una selezione di notizie su Bruyne schietto Argomenti discussi: Marino: Non condivido il gesto di Conte, i napoletani sono intelligenti. Poi schietto su De Bruyne. De Bruyne, pranzo sul lungomare. Relax prima delle gare col BelgioKevin De Bruyne si è concesso un momento di puro relax partenopeo prima di rispondere alla chiamata della nazionale belga. Il centrocampista del Napoli, amatissimo dai tifosi partenopei, è stato avvis ... msn.com De Bruyne sull'infortunio: Farò una TAC, spero di tornare presto. E sul futuro...La riabilitazione sta procedendo molto bene. Parole di Kevin De Bruyne, che torna ad aggiornare i tifosi sulle sue condizioni dopo l'infortunio, fuori dal 25 ottobre dopo essere uscito dal campo ... corrieredellosport.it