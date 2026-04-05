Lukaku lontano da Napoli anche a Pasqua | dove è stato avvistato e cosa succederà nei prossimi giorni

Romelu Lukaku ha trascorso le festività pasquali a Bruxelles, lontano da Napoli. L’attaccante belga si trovava in compagnia della famiglia e ha seguito le partite del figlio in un ambiente privato, senza apparizioni pubbliche o commenti ufficiali. Nei prossimi giorni si attende un suo eventuale rientro in Italia, ma al momento non ci sono comunicazioni ufficiali sulla sua presenza o sui piani futuri.

Romelu Lukaku ha scelto Bruxelles per le festività pasquali, ancora lontano da Napoli. L’attaccante belga ha trascorso i giorni di festa in famiglia, assistendo alle partite del figlio in un clima completamente privato e distante dalla pressione mediatica di questi giorni. Lukaku e la scelta familiare: Bruxelles invece di Napoli. Durante la pausa pasquale, il centravanti azzurro ha scelto la permanenza in Belgio, senza tornare a Napoli. Tempo con i familiari, con Lukaku che è stato avvistato negli impianti sportivi dove giocano i suoi figli, completamente assorbito dal ruolo di padre. L’attaccante ha mantenuto il massimo riserbo sulla sua permanenza in Belgio. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it

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