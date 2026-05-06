Lukaku Napoli tregua con Conte dopo il faccia a faccia di ieri | ma l’addio in estate è sempre più probabile

Dopo un incontro tra l’attaccante e l’allenatore avvenuto ieri, si è raggiunta una tregua tra i due. Nonostante questa tregua, le possibilità di un addio del calciatore alla squadra in estate restano alte. La situazione tra l’attaccante e il club si mantiene tesa, e le decisioni future sembrano ancora lontane dall’essere definite. La vicenda continua a tenere banco nelle cronache sportive.

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