Romelu Lukaku è arrivato a Napoli con un volo privato proveniente da Bruxelles alle 21:38. Domani è previsto un incontro con l’allenatore, dopo il suo rientro in città. La presenza dell’attaccante nel capoluogo campano è stata confermata da fonti ufficiali, senza ulteriori dettagli sui piani futuri. L’attenzione si concentra ora sulla discussione prevista tra il calciatore e lo staff tecnico.

Romelu Lukaku è tornato a Napoli. Stasera, ore 21:38, volo privato da Bruxelles, atterraggio a Capodichino. Ai giornalisti che lo aspettavano ha risposto con un “ ” ed è salito su un van senza fermarsi. Unico imprevisto: ha dovuto aspettare qualche minuto perché aveva dimenticato il tablet sul jet. Dopo venti giorni di esilio volontario ad Anversa, il caso Lukaku entra nella sua fase decisiva. Domani mattina si presenterà a Castel Volturno. E lì lo aspetta il confronto che il Napoli attende dal 31 marzo. Come si è arrivati fin qui. Lukaku si è infortunato a febbraio — infiammazione all’anca e allo psoas. Dopo la pausa per le nazionali, invece di rientrare a Castel Volturno come previsto, è rimasto ad Anversa per curarsi col suo preparatore personale Maesschalck.🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Lukaku è tornato a Napoli: atterrato stasera a Capodichino, domani il faccia a faccia con Conte

LUKAKU RITORNERÀ GLI SCENARI SULLA ROTTURA CON IL NAPOLI E CON CONTE

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