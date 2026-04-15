Al termine della stagione, si sono rafforzate le voci di una possibile separazione tra il calciatore e il club. Dopo un episodio recente, i dubbi sulla permanenza dell’attaccante nel team sembrano ormai sfumati. Due ipotesi sono circolate come possibili sviluppi futuri, mentre il piano del club appare ben definito. La situazione sembra ormai delineata e pronta a essere risolta nelle prossime settimane.

Al termine della stagione, le strade di Romelu Lukaku e il Napoli si sarebbero dovute separare e dopo l’ultimo episodio i dubbi ormai sono vicini allo zero. L’attaccante belga non è ancora rientrato a Napoli, e la sensazione è che la sua stagione sia finita prima del tempo: futuro lontano dall’Europa per Big Rom. Mercato Napoli, Lukaku prepara le valigie: la destinazione. Il futuro di Romelu Lukaku è, ormai, segnato. L’avvenimento dello scorso mese ha messo ben in chiaro quello che sarà il suo futuro prossimo già a partire dalla prossima estate quando si apriranno le porte del calciomercato estivo. L’attaccante belga è pronto a lasciare Napoli e in generale l’Europa.🔗 Leggi su Spazionapoli.it

© Spazionapoli.it - Addio Lukaku? Spuntano due ipotesi, il piano del Napoli è chiaro

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ADDIO LUKAKU SPUNTANO DUE IPOTESI I DETTAGLI QUI - facebook.com facebook

#Lukaku prepara l'addio al @SSCNapoli, (ri)spunta la @PremierLeague nel suo futuro L'attaccante valuterebbe di proseguire (e concludere) la carriera lontano dall'Italia. Al momento è ancora in patria ad allenarsi con dei preparatori personali per arri x.com